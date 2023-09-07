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Кримський міст "охороняють" 6 катерів і 5 кораблів фсб рф – Плетенчук

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня.УНН. До "охорони" Кримського мосту росіяни залучили 6 катерів та 5 кораблів прикордонної служби фсб росії. Про це заявив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині Новини», передає УНН.

Деталі

Він розповів, що російські прикордонники намагаються дуже щільно перекривати міст саме з півдня, ймовірно, чекаючи звідти удару.

Цитата

"На півночі теж є, але концентрація найбільша з півдня, де вони очікують атак. Також вони будують систему загороджень — в першу чергу бонові загородження. Але немає таких парканів, які ми не подолаємо", — відзначив Дмитро Плетенчук.

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