Крымский мост "охраняют" 6 катеров и 5 кораблей фсб рф - Плетенчук

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Он рассказал, что российские пограничники стараются очень плотно перекрывать мост именно с юга, вероятно, ожидая оттуда удара.

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"На севере тоже есть, но концентрация самая большая с юга, где они ожидают атак. Также они строят систему заграждений — в первую очередь боновые заграждения. Но нет таких заборов, которые мы не преодолеем", — отметил Дмитрий Плетенчук.

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