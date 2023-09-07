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Крымский мост будут посыпать розовой солью от гололеда

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Зимой Керченский мост во временно оккупированном Крыму будут посыпать розовой солью во время гололеда. Об этом в своем телеграмм-канале заявил депутат госдумы рф Леонид Бабашов, пишет УНН.

Детали

«В качестве противогололедного средства на Крымском мосту будут применять розовую соль», — говорится в сообщении российского депутата.

Он похвастался, что это экологический способ позаботиться о Крымском мосту, ведь розовая соль не вредит окружающей среде. Также рассказал, что розовую соль добывают в Сакском районе из морской рапы осадочным способом.

Розовая соль – редкий ресурс, который собирают на озере Сасык-Сиваш. Минерал окрашен крошечными водорослями, которые вырабатывают пигмент бета-каротин. Кроме Крыма, розовую соль также добывают в пакистанских Гималаях, но там она каменная.

Добавим

12 августа очевидцы сообщили о двух мощных взрывах в районе Крымского моста.

минобороны рф прокомментировало взрывы в районе Крымского моста, заявив о якобы “перехвате” российской ПВО ракеты и что “разрушений нет”.

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