Крымский мост будут посыпать розовой солью от гололеда

Детали

«В качестве противогололедного средства на Крымском мосту будут применять розовую соль», — говорится в сообщении российского депутата.

Он похвастался, что это экологический способ позаботиться о Крымском мосту, ведь розовая соль не вредит окружающей среде. Также рассказал, что розовую соль добывают в Сакском районе из морской рапы осадочным способом.

Розовая соль – редкий ресурс, который собирают на озере Сасык-Сиваш. Минерал окрашен крошечными водорослями, которые вырабатывают пигмент бета-каротин. Кроме Крыма, розовую соль также добывают в пакистанских Гималаях, но там она каменная.

Добавим

12 августа очевидцы сообщили о двух мощных взрывах в районе Крымского моста.

минобороны рф прокомментировало взрывы в районе Крымского моста, заявив о якобы “перехвате” российской ПВО ракеты и что “разрушений нет”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Он плохо себя чувствует" - в украинской разведке призвали гражданских не пользоваться Крымским мостом