Кримський міст посипатимуть рожевою сіллю від ожеледиці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Взимку Керченський міст у тимчасово окупованому Криму посипатимуть рожевою сіллю під час ожеледиці. Про це у своєму телеграм-каналі заявив депутат держдуми рф Леонід Бабашов, пише УНН.
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«Як протиожеледний засіб на Кримському мосту застосовуватимуть рожеву сіль», — йдеться у повідомленні російського депутата.
Він похвалився, що це екологічний спосіб подбати про Кримський міст, адже рожева сіль не шкодить довкіллю. Також розповів, що рожеву сіль видобувають у Сакському районі з морської рапи осадовим способом.
Рожева сіль – рідкісний ресурс, який збирають на озері Сасик-Сиваш. Мінерал пофарбований крихітними водоростями, які виробляють пігмент бета-каротин. Крім Криму, рожеву сіль також добувають у пакистанських Гімалаях, але там вона кам'яна.
Додамо
12 серпня очевидці повідомили про два потужних вибухи у районі Кримського мосту.
міноборони рф прокоментувало вибухи у районі Кримського мосту, заявивши про нібито “перехоплення” російською ППО ракети і що “руйнувань немає”.
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