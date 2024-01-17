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У Чорному морі з’явився ще один ракетоносій "Калібрів" – Сили оборони Півдня

У Чорному морі з’явився ще один ракетоносій "Калібрів" – Сили оборони Півдня

Київ • УНН

 • 27238 перегляди

Малий ракетний корабель проекту "Буян-М", ще один "калібровий" носій, приєднався до військово-морського угруповання в Чорному морі, підвищивши рівень ракетної загрози до "дуже високого". Південні сили оборони закликають до постійної пильності.

У Чорному морі з’явився ще один носій "калібрів" – малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Про збільшення ворожого корабельного угруповання повідомили у пресслужбі Сил оборони Півдня, передає УНН.

В Чорному морі поступово вщухає шторм. Вороже корабельне угруповання поповнилося ще одним надводним ракетоносієм - до фрегата "адмірал макаров" додався малий ракетний корабель проєкту "Буян-М".

– повідомили Сили оборони Півдня.

Деталі

Зазначається, що нині у росіян напоготові[31]  до 16 ракет типу "Калібр".

Військові оцінюють рівень ракетної небезпеки як  "дуже високий".  Та закикають не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

"Пам'ятаємо, що ворог підступний, а Сили оборони на варті 24/7", – нагадали у пресслужбі Сил оборони Півдня.

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Нагадаємо

Ще на початку тижня ОК "Південь" повідомляв, що росія тримає у Чорному морі один корабель-носій до 8 ракет типу "Калібр".  Зазначалось, що у Чорному морі вороже корабельне угруповання було розгорнуто в кількості 5 кораблів, серед яких був один ракетоносій.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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