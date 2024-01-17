У Чорному морі з’явився ще один ракетоносій "Калібрів" – Сили оборони Півдня
Київ • УНН
Малий ракетний корабель проекту "Буян-М", ще один "калібровий" носій, приєднався до військово-морського угруповання в Чорному морі, підвищивши рівень ракетної загрози до "дуже високого". Південні сили оборони закликають до постійної пильності.
У Чорному морі з’явився ще один носій "калібрів" – малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Про збільшення ворожого корабельного угруповання повідомили у пресслужбі Сил оборони Півдня, передає УНН.
В Чорному морі поступово вщухає шторм. Вороже корабельне угруповання поповнилося ще одним надводним ракетоносієм - до фрегата "адмірал макаров" додався малий ракетний корабель проєкту "Буян-М".
Деталі
Зазначається, що нині у росіян напоготові[31] до 16 ракет типу "Калібр".
Військові оцінюють рівень ракетної небезпеки як "дуже високий". Та закикають не ігнорувати сигнали повітряних тривог.
"Пам'ятаємо, що ворог підступний, а Сили оборони на варті 24/7", – нагадали у пресслужбі Сил оборони Півдня.
Нагадаємо
Ще на початку тижня ОК "Південь" повідомляв, що росія тримає у Чорному морі один корабель-носій до 8 ракет типу "Калібр". Зазначалось, що у Чорному морі вороже корабельне угруповання було розгорнуто в кількості 5 кораблів, серед яких був один ракетоносій.