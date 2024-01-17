В Черном море появился еще один ракетоноситель "Калибров" - Силы обороны Юга

В Черном море появился еще один носитель "калибров" - малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Об увеличении вражеской корабельной группировки сообщили в пресс-службе Сил обороны Юга, передает УНН.

В Черном море постепенно утихает шторм. Вражеская корабельная группировка пополнилась еще одним надводным ракетоносителем - к фрегату "Адмирал Макаров" добавился малый ракетный корабль проекта "Буян-М". - сообщили Силы обороны Юга.

Детали

Отмечается, что в настоящее время у россиян нанаготове[31] до 16 ракет типа "Калибр".

Военные оценивают уровень ракетной опасности как "очень высокий". И призывают не игнорировать сигналы воздушных тревог.

"Помним, что враг коварен, а Силы обороны на страже 24/7", - напомнили в пресс-службе Сил обороны Юга.

Напомним

Еще в начале недели ОК "Юг" сообщал, что Россия держит в Черном море один корабль-носитель до 8 ракет типа "Калибр". Отмечалось, что в Черном море вражеская корабельная группировка была развернута в количестве 5 кораблей, среди которых был один ракетоноситель.