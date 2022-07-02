У Чорному морі ворог посилився 3 десантними кораблями

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"2 ворожих ракетних корабля в північно-західній частини Чорного моря продовжують нести на бортах загрозу з понад півтора десятка крилатих ракет. Для вагомості до них додались 3 великих десантних кораблі. Не відчуваючи себе захищеними, тримають максимально безпечну дистанцію від українського узбережжя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На двох ракетних кораблях 16 крилатих "Калібрів", 1 ВДК створює ілюзію імовірності висадки десанту.