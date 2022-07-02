У Чорному морі ворог посилився 3 десантними кораблями
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомляє, що до двох ворожих ракетних кораблів в північно-західній частині Чорного моря додались 3 великих десантних, передає УНН.
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"2 ворожих ракетних корабля в північно-західній частини Чорного моря продовжують нести на бортах загрозу з понад півтора десятка крилатих ракет. Для вагомості до них додались 3 великих десантних кораблі. Не відчуваючи себе захищеними, тримають максимально безпечну дистанцію від українського узбережжя", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
На двох ракетних кораблях 16 крилатих "Калібрів", 1 ВДК створює ілюзію імовірності висадки десанту.