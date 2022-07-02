В Черном море враг усилился 3 десантными кораблями
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщает, что к двум вражеским ракетным кораблям в северо-западной части Черного моря добавились 3 больших десантных, передает УНН.
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"2 вражеских ракетных корабля в северо-западной части Черного моря продолжают нести на бортах угрозу из более чем полутора десятков крылатых ракет. Для весомости к ним добавились 3 больших десантных корабля. Не чувствуя себя защищенными, держат максимально безопасную дистанцию от украинского побережья" , – говорится в сообщении.
Напомним
На двух ракетных кораблях 16 крылатых "калибров", 1 ВДК создает иллюзию вероятности высадки десанта.