У Чорному морі почали розміновувати ескадрений міноносець
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Рятувальники розпочали роботи по розмінуванню ескадреного міноносця "Фрунзе", який затонув у часи Другої світової війни у Чорному морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Херсонській області.
"15 червня групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення обласної ДСНС розпочато роботи щодо розмінування ескадреного міноносця "Фрунзе". Судно з боєприпасами затонуло у часи 2-ї Світової війни у Чорному морі в районі Тендрівської коси", - йдеться в повідомленні.
У неділю, 16 червня, піротехнічна група знищила 35 одиниць вибухонебезпечних снарядів.
З початку робіт по розмінуванню судна було піднято на поверхню та знищено 37 артилерійських снарядів різних калібрів, а саме АС - 45 – 20 одиниць, АС-102 – 7 одиниць, АС - 76 – 10 одиниць та гранати РГ- 42 у кількості 25 одиниць.
Як повідомляв УНН, ОБСЄ передало Україні обладнання для гуманітарного розмінування.