В Черном море начали разминировать эскадренный миноносец

"15 июня группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения областного ГСЧС начаты работы по разминированию эскадренного миноносца "Фрунзе". Судно с боеприпасами затонуло во времена 2-й Мировой войны в Черном море в районе Тендровской косы", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 16 июня, пиротехническая группа уничтожила 35 единиц взрывоопасных снарядов.

С начала работ по разминированию судна был поднят на поверхность и уничтожено 37 артиллерийских снарядов различных калибров, а именно АС - 45 - 20 единиц, АС-102 - 7 единиц, АС - 76 - 10 единиц и гранаты РГ-42 в количестве 25 единиц.

Как сообщал УНН, ОБСЕ передало Украине оборудование для гуманитарного разминирования.