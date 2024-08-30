У Чорному морі перебуває один російський корабель-ракетоносій
Київ • УНН
ВМС ЗСУ повідомляють про наявність у Чорному морі одного ворожого корабля з 4 крилатими ракетами "Калібр". У Середземному морі - 3 кораблі, один з яких несе 8 ракет "Калібр".
У Чорному морі перебуває один корабель-ракетоносій із загальним залпом до 4 ракет. Як передає УНН, про це повідомляють ВМС ЗСУ в оперативній інформації станом на 06:00 30.08.2024 у Фейсбуці.
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"В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні", - зазначається у публікації.
У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, додають ВМС ЗСУ.
Також повідомляється, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 9 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 11 суден, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.
Горять "вишки Бойка" в Чорному морі - моніторингові ресурси26.08.24, 11:24 • 14723 перегляди