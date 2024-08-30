В Черном море находится один российский корабль-ракетоноситель

В Черном море находится один корабль-ракетоноситель с общим залпом до 4 ракет. Как передает УНН, об этом сообщают ВМС ВСУ в оперативной информации по состоянию на 06:00 30.08.2024 в Фейсбуке.

Детали

«В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют», - отмечается в публикации.

В Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет, добавляют ВМС ВСУ.

Также сообщается, что за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 9 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 11 судов, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор.

Горять "вишки Бойка" в Чорному морі - моніторингові ресурси