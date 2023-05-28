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У Чорному морі маневрує сім ворожих кораблів

У Чорному морі маневрує сім ворожих кораблів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. У Чорному морі маневрує сім ворожих кораблів, ще один – в Азовському. Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров, передає УНН.

Цитата

“В Чорному морі корабельне угруповання ворожого недофлоту складається з 7 одиниць, ще один корабель чергує в Азовському. Всі ракетоносії заведені в пункти базування, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Назаров додав, що рівень ракетної загрози залишається високим. Для виведення ракетоносіїв на чергування досить кількох годин, а після дронової атаки ворог часто застосовував ракетні удари як засіб посилення тиску і психологічного напруження населення.

Доповнення

Минулої доби російські окупанти терміново вивели у Чорне море ракетоносій, загальний залп складає до 8 "Калібрів".

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