У Чорному морі маневрує сім ворожих кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У Чорному морі маневрує сім ворожих кораблів, ще один – в Азовському. Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров, передає УНН.
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“В Чорному морі корабельне угруповання ворожого недофлоту складається з 7 одиниць, ще один корабель чергує в Азовському. Всі ракетоносії заведені в пункти базування, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Назаров додав, що рівень ракетної загрози залишається високим. Для виведення ракетоносіїв на чергування досить кількох годин, а після дронової атаки ворог часто застосовував ракетні удари як засіб посилення тиску і психологічного напруження населення.
Доповнення
Минулої доби російські окупанти терміново вивели у Чорне море ракетоносій, загальний залп складає до 8 "Калібрів".