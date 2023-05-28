В Черном море маневрирует семь вражеских кораблей

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“В Черном море корабельная группировка вражеского недофлота состоит из 7 единиц, еще один корабль дежурит в Азовском. Все ракетоносители заведены в пункты базирования, – говорится в сообщении.

Детали

Назаров добавил, что уровень ракетной угрозы остается высоким. Для вывода ракетоносителей на дежурство достаточно нескольких часов, а после дроновой атаки враг часто применял ракетные удары как средство усиления давления и психологического напряжения населения.

Дополнение

За прошедшие сутки российские оккупанты срочно вывели в Черное море ракетоноситель, общий залп составляет до 8 "Калибров".