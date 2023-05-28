В Черном море маневрирует семь вражеских кораблей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Черном море маневрирует семь вражеских кораблей, еще один – в Азовском. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров, передает УНН.
Цитата
“В Черном море корабельная группировка вражеского недофлота состоит из 7 единиц, еще один корабль дежурит в Азовском. Все ракетоносители заведены в пункты базирования, – говорится в сообщении.
Детали
Назаров добавил, что уровень ракетной угрозы остается высоким. Для вывода ракетоносителей на дежурство достаточно нескольких часов, а после дроновой атаки враг часто применял ракетные удары как средство усиления давления и психологического напряжения населения.
Дополнение
За прошедшие сутки российские оккупанты срочно вывели в Черное море ракетоноситель, общий залп составляет до 8 "Калибров".