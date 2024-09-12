У Чорному морі чергує один російський корабель з ракетами "Калібр"
Київ • УНН
ВМС ЗСУ повідомляють про чергування одного російського корабля-носія крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі. У Середземному морі також перебуває один такий корабель, обидва здатні нести до 4 ракет.
У Чорному морі продовжує чергування один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Про це повідомляють ВМС ЗСУ, передає УНН.
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"В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні", - йдеться у дописі.
Також, за інформацією ВМС, у Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
Окрім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 9 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 12 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
У Чорному морі виявлено російський ракетоносій з "Калібрами" — ВМС ЗСУ11.09.24, 06:50 • 118833 перегляди