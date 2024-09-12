В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

В Черном море продолжает дежурство один российский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщают ВМС ВСУ, передает УНН.

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«В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют», - говорится в сообщении.

Также, по информации ВМС, в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 9 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 12 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

У Чорному морі виявлено російський ракетоносій з "Калібрами" — ВМС ЗСУ