В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»
Киев • УНН
ВМС ВСУ сообщают о дежурстве одного российского корабля-носителя крылатых ракет «Калибр» в Черном море. В Средиземном море также находится один такой корабль, оба способны нести до 4 ракет.
В Черном море продолжает дежурство один российский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщают ВМС ВСУ, передает УНН.
Детали
«В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют», - говорится в сообщении.
Также, по информации ВМС, в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах России проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 9 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 12 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
У Чорному морі виявлено російський ракетоносій з "Калібрами" — ВМС ЗСУ11 сентября 2024, 03:50 • 118596 просмотров