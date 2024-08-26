У Чорному морі 4 ворожі кораблі з 28 ракетами "Калібр"
Київ • УНН
У Чорному морі зафіксовано 4 ворожі кораблі з крилатими ракетами "Калібр". РФ продовжує порушувати міжнародну конвенцію SOLAS, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.
Станом на ранок 26 серпня у Чорному морі зафіксовано присутність чотирьох ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 28 ракет. В Азовському морі на даний момент ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі присутні три ворожі кораблі, але жоден з них не є носієм крилатих ракет "Калібр". Про це повідомили в ВМС ЗСУ, передає УНН.
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За останню добу, в інтересах РФ, через Керченську протоку пройшли 3 судна в напрямку Чорного моря, з яких 1 продовжило рух до Босфору. У напрямку Азовського моря увійшли 12 суден, з яких 6 рухались з протоки Босфор.
Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на своїх суднах, що створює небезпеку для навігації та безпеки на морі.
Фактично тиждень, як немає жодного корабля рф в акваторії Чорного моря - ВМС25.08.24, 10:57 • 39177 переглядiв