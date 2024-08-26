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У Чорному морі 4 ворожі кораблі з 28 ракетами "Калібр"

У Чорному морі 4 ворожі кораблі з 28 ракетами "Калібр"

Київ • УНН

 • 142875 перегляди

У Чорному морі зафіксовано 4 ворожі кораблі з крилатими ракетами "Калібр". РФ продовжує порушувати міжнародну конвенцію SOLAS, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.

Станом на ранок 26 серпня у Чорному морі зафіксовано присутність чотирьох ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 28 ракет. В Азовському морі на даний момент ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі присутні три ворожі кораблі, але жоден з них не є носієм крилатих ракет "Калібр". Про це повідомили в ВМС ЗСУ, передає УНН. 

Деталі

За останню добу, в інтересах РФ, через Керченську протоку пройшли 3 судна в напрямку Чорного моря, з яких 1 продовжило рух до Босфору. У напрямку Азовського моря увійшли 12 суден, з яких 6 рухались з протоки Босфор.

Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на своїх суднах, що створює небезпеку для навігації та безпеки на морі.

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Фактично тиждень, як немає жодного корабля рф в акваторії Чорного моря - ВМС25.08.24, 10:57 • 39177 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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