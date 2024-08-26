В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

  •  96212 просмотра
МИД Украины сделал заявление относительно недружественных действий Республики Беларусь

МИД Украины сделал заявление относительно недружественных действий Республики Беларусь

  •  96784 просмотра
Зеленский созывает совещание по наказанию предателей, которые сбежали из Украины

Зеленский созывает совещание по наказанию предателей, которые сбежали из Украины

  •  94172 просмотра
Зеленский призывает усилить санкции и ускорить поставки оружия

Зеленский призывает усилить санкции и ускорить поставки оружия

  •  96176 просмотра
NYT: США и Британия предоставили Украине разведданные по Курской области

NYT: США и Британия предоставили Украине разведданные по Курской области

  •  55923 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  267670 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  253994 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  269170 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  279584 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  328251 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

  •  6076 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  46816 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  85173 просмотра
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

23 августа 2024, 17:45  •  150823 просмотра
Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

23 августа 2024, 16:42  •  82515 просмотра
Актуальное
В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 04:00  •  1644 просмотра

Read in English

В Черном море зафиксировано 4 вражеских корабля с крылатыми ракетами «Калибр». РФ продолжает нарушать международную конвенцию SOLAS, выключая системы автоматической идентификации на своих судах.

По состоянию на утро 26 августа в Черном море зафиксировано присутствие четырех вражеских кораблей, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» с общим залпом до 28 ракет. В Азовском море на данный момент вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море присутствуют три вражеских корабля, но ни один из них не является носителем крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщили в ВМС ВСУ, передает УНН. 

Детали

За последние сутки, в интересах РФ, через Керченский пролив прошли 3 судна в направлении Черного моря, из которых 1 продолжило движение в Босфор. В направлении Азовского моря вошли 12 судов, из которых 6 двигались из пролива Босфор.

Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на своих судах, что создает опасность для навигации и безопасности на море.

Image

Фактично тиждень, як немає жодного корабля рф в акваторії Чорного моря - ВМС25 августа 2024, 07:57 • 37960 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного
  •  94253 просмотра

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
24 августа 2024, 11:00  •  127226 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные
23 августа 2024, 17:45  •  150823 просмотра

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  153291 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  142684 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  267670 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  108393 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  96372 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  82211 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  253994 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Популярные

NYT: США и Британия предоставили Украине разведданные по Курской области

NYT: США и Британия предоставили Украине разведданные по Курской области

  •  55923 просмотра
Зеленский призывает усилить санкции и ускорить поставки оружия

Зеленский призывает усилить санкции и ускорить поставки оружия

  •  96176 просмотра
Зеленский созывает совещание по наказанию предателей, которые сбежали из Украины

Зеленский созывает совещание по наказанию предателей, которые сбежали из Украины

  •  94172 просмотра
МИД Украины сделал заявление относительно недружественных действий Республики Беларусь

МИД Украины сделал заявление относительно недружественных действий Республики Беларусь

  •  96784 просмотра
ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

  •  96212 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  267670 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  253994 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  269170 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  279584 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  328251 просмотра

Война

68-летняя женщина ранена в результате российской атаки в Запорожье

68-летняя женщина ранена в результате российской атаки в Запорожье

  •  13 просмотра
В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

  •  1820 просмотра
Ким Чен Ын руководил испытанием беспилотников в КНДР

Ким Чен Ын руководил испытанием беспилотников в КНДР

  •  11311 просмотра
В Саратове и Энгельсе в РФ обломки беспилотников упали на жилые дома

В Саратове и Энгельсе в РФ обломки беспилотников упали на жилые дома

  •  14512 просмотра
Киев отразил атаку дронов «Shahed»: уничтожено около 10 беспилотников

Киев отразил атаку дронов «Shahed»: уничтожено около 10 беспилотников

  •  22099 просмотра

политика

В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

  •  1820 просмотра
Ким Чен Ын руководил испытанием беспилотников в КНДР

Ким Чен Ын руководил испытанием беспилотников в КНДР

  •  11311 просмотра
Канадский орган призывает раскрыть использование ИИ службами безопасности

Канадский орган призывает раскрыть использование ИИ службами безопасности

  •  17690 просмотра
Сириец арестован за смертельную атаку в Золингене, подозревается связь с ИГ

Сириец арестован за смертельную атаку в Золингене, подозревается связь с ИГ

  •  21130 просмотра
ВС ВСУ сообщают об активности 11 российских Ту-95МС

ВС ВСУ сообщают об активности 11 российских Ту-95МС

  •  30144 просмотра

Война

68-летняя женщина ранена в результате российской атаки в Запорожье

68-летняя женщина ранена в результате российской атаки в Запорожье

  •  13 просмотра
В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

  •  1820 просмотра
Ким Чен Ын руководил испытанием беспилотников в КНДР

Ким Чен Ын руководил испытанием беспилотников в КНДР

  •  11311 просмотра
В Саратове и Энгельсе в РФ обломки беспилотников упали на жилые дома

В Саратове и Энгельсе в РФ обломки беспилотников упали на жилые дома

  •  14512 просмотра
Киев отразил атаку дронов «Shahed»: уничтожено около 10 беспилотников

Киев отразил атаку дронов «Shahed»: уничтожено около 10 беспилотников

  •  22099 просмотра

политика

В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

  •  1820 просмотра
Ким Чен Ын руководил испытанием беспилотников в КНДР

Ким Чен Ын руководил испытанием беспилотников в КНДР

  •  11311 просмотра
Канадский орган призывает раскрыть использование ИИ службами безопасности

Канадский орган призывает раскрыть использование ИИ службами безопасности

  •  17690 просмотра
Сириец арестован за смертельную атаку в Золингене, подозревается связь с ИГ

Сириец арестован за смертельную атаку в Золингене, подозревается связь с ИГ

  •  21130 просмотра
ВС ВСУ сообщают об активности 11 российских Ту-95МС

ВС ВСУ сообщают об активности 11 российских Ту-95МС

  •  30144 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  103027 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  104899 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  106208 просмотра

Экономика

Канадский профсоюз обжалует решение правительства по железнодорожной забастовке

Канадский профсоюз обжалует решение правительства по железнодорожной забастовке

  •  25250 просмотра
Пролив Босфор перекрыт из-за поломки танкера, который направлялся из России

Пролив Босфор перекрыт из-за поломки танкера, который направлялся из России

  •  12804 просмотра
Завтра в Украине выключать свет не планируют

Завтра в Украине выключать свет не планируют

  •  27828 просмотра
У Индии есть влияние на российскую экономику - Зеленский

У Индии есть влияние на российскую экономику - Зеленский

  •  67637 просмотра
Энергетики восстановили электроснабжение для более 7 тысяч потребителей - Минэнерго

Энергетики восстановили электроснабжение для более 7 тысяч потребителей - Минэнерго

  •  82591 просмотра

Киев

Киев отразил атаку дронов «Shahed»: уничтожено около 10 беспилотников

Киев отразил атаку дронов «Shahed»: уничтожено около 10 беспилотников

  •  22099 просмотра
Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

24 августа 2024, 06:46  •  42040 просмотра
Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

24 августа 2024, 04:36  •  41292 просмотра
Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

23 августа 2024, 09:36  •  46022 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

23 августа 2024, 08:54  •  86929 просмотра