В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

По состоянию на утро 26 августа в Черном море зафиксировано присутствие четырех вражеских кораблей, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» с общим залпом до 28 ракет. В Азовском море на данный момент вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море присутствуют три вражеских корабля, но ни один из них не является носителем крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщили в ВМС ВСУ, передает УНН.

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За последние сутки, в интересах РФ, через Керченский пролив прошли 3 судна в направлении Черного моря, из которых 1 продолжило движение в Босфор. В направлении Азовского моря вошли 12 судов, из которых 6 двигались из пролива Босфор.

Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на своих судах, что создает опасность для навигации и безопасности на море.

Фактично тиждень, як немає жодного корабля рф в акваторії Чорного моря - ВМС