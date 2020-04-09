У Чорнобильській зоні триває ліквідація пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Станом на 7:00 9 квітня на території Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно у взаємодії з підрозділами пожежної охорони ДАЗВ тривають заходи з ліквідації пожеж. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Поблизу с. Чистогалівка на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками на площі близько 20 га.
На території Денисовецького лісництва в поймі р. Грезля спостерігається тління трав’яного настилу та чагарників окремими осередками.
На території Котовського лісництва спостерігається тління трав’яного настилу між смт Поліське, с. Тараси та с. Володимирівка. Розповсюдження пожежі немає.
Всього до гасіння пожеж у Зоні відчуження залучено 310 людей та 90 одиниць техніки, з них від ДСНС 225 чоловік особового складу та 56 одиниць техніки. 8 квітня авіацією ДСНС здійснено 61 скид (248 тонн води), з них літаками АН-32П – 21 скид (168 тонн води) та вертольотами МІ-8 – 40 скидів (80 тонн води).
Нагадаємо, поліція вручила підозру про підпал лісу у зоні ЧАЕС мешканцю Київщини.