У Чорнобильській зоні триває ліквідація пожеж

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Станом на 7:00 9 квітня на території Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно у взаємодії з підрозділами пожежної охорони ДАЗВ тривають заходи з ліквідації пожеж. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.