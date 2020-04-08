Поліція вручила підозру про підпал лісу у зоні ЧАЕС мешканцю Київщини

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Слідчий Іванківського відділення поліції за погодженням місцевої прокуратури повідомив про підозру 27-річному молодому чоловіку за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.

Як відомо, загорання трав’яного настилу сталося на території Котовського лісництва, що знаходиться на території зоні відчуження.

Під час проведення невідкладних заходів працівники Іванківського відділу поліції встановили особу, причетну до виникнення пожежі.

Ним виявився раніше судимий 27-річний житель села Рагівка. Як пояснив молодик поліцейським, він поблизу закинутої місцевої ферми задля забави в кількох місцях підпалив дикорослу траву.

В результаті виник неконтрольований процес знищення та пошкодження вогнем рослинності, природного стану ґрунтового покриву, мікроорганізмів на загальній площі 5 га території Котовського лісництва. А в атмосферу вивільнились шкідливі хімічні сполуки.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу молодому чоловіку. Триває слідство.

Нагадаємо, через пожежу у Чорнобильській зоні відкрили провадження.

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