Полиция вручила подозрение о поджоге леса в зоне ЧАЭС жителю Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Следователь Иванковского отделения полиции по согласованию с местной прокуратурой сообщил о подозрении 27-летнему молодому человеку по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Как известно, возгорание травяного настила произошло на территории Котовского лесничества, находящегося на территории зоне отчуждения.
При проведении неотложных мероприятий работники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара.
Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву.
В результате возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, естественного состояния почвенного покрова, микроорганизмов на общей площади 5 га территории Котовского лесничества. А в атмосферу высвободились вредные химические соединения.
Решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку. Продолжается следствие.
Напомним, из-за пожара в Чернобыльской зоне открыли производство.