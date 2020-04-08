Полиция вручила подозрение о поджоге леса в зоне ЧАЭС жителю Киевской области

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 30414 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39198 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 55450 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 56973 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 79909 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74148 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101111 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105351 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130547 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130210 просмотра

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Полиция вручила подозрение о поджоге леса в зоне ЧАЭС жителю Киевской области

Полиция вручила подозрение о поджоге леса в зоне ЧАЭС жителю Киевской области

Киев  •  УНН

 • 15271 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Следователь Иванковского отделения полиции по согласованию с местной прокуратурой сообщил о подозрении 27-летнему молодому человеку по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Как известно, возгорание травяного настила произошло на территории Котовского лесничества, находящегося на территории зоне отчуждения.

При проведении неотложных мероприятий работники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара.

Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву.

В результате возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, естественного состояния почвенного покрова, микроорганизмов на общей площади 5 га территории Котовского лесничества. А в атмосферу высвободились вредные химические соединения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку. Продолжается следствие.

Напомним, из-за пожара в Чернобыльской зоне открыли производство.

Украинские Национальные Новости

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