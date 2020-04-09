В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожаров

КИЕВ. 9 апреля. УНН. По состоянию на 7:00 9 апреля на территории Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно во взаимодействии с подразделениями пожарной охраны ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.