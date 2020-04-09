В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. По состоянию на 7:00 9 апреля на территории Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно во взаимодействии с подразделениями пожарной охраны ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Вблизи с. Чистогаливка на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 га.
На территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными ячейками.
На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка. Распространения пожара нет.
Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 310 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 225 человек личного состава и 56 единиц техники. 8 апреля авиацией ГСЧС осуществлено 61 сброс (248 тонн воды), из них самолетами АН-32П - 21 сброс (168 тонн воды) и вертолетами МИ-8 - 40 сбросов (80 тонн воды).
Напомним, полиция вручила подозрение о поджоге леса в зоне ЧАЭС жителю Киевской области.