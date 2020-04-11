У Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Станом на 7:00 11 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.
До гасіння пожеж залучено 319 людей та 85 од. техніки, з них від ДСНС 264 людей о/с та 81 од. техніки, в тому числі 3 літаки та 3 вертольоти ДСНС, якими 10 квітня здійснено 96 скидів (240 тонн води).
Нагадаємо, стало відомо про рівень радіації у зоні гасіння пожеж.