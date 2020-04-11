В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. По состоянию на 7:00 11 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.
К тушению пожаров привлечено 319 человек и 85 ед. техники, из них от ГСЧС 264 человек л/с и 81 ед. техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов (240 тонн воды).
Напомним, стало известно об уровне радиации в зоне тушения пожаров.