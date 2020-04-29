У Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжують гасити залишки пожеж

Станом на 7:00 29 квітня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем. Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 3 шляхопрокладачі Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 1 тис. 30 км мінералізованих смуг.

До гасіння залучено 590 людей та 150 одиниць техніки, з них від ДСНС 487 людей особового складу та 110 одиниць техніки, у тому числі 2 вертольоти, якими 28 квітня здійснено 52 скиди - 104 т води (з початку робіт здійснено 2 тис. 312 скидів – 5 тис. 294 т води).

На Житомирщині пожежі у лісових масивах Овруцького району також локалізовані. Станом на 7:00 29 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем. До гасіння залучено 204 осіб та 38 одиниць техніки, з них від ДСНС 20 людей особового складу та 5 одиниць техніки.

Пожежі у лісових масивах Білокоровицького та Олевського лісових господарств локалізовані. Станом на 7:00 29 квітня проводиться гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем. До гасіння залучено 92 особи та 19 одиниць техніки, з них від ДСНС 4 людини особового складу та 1 одиниця техніки.

28 квітня до ДСНС надійшла інформація, що в Олевському районі на території Поліського природного заповідника поблизу с. Рудня-Перганська виникло загорання сухої трави та лісового масиву. Станом на 7:00 29 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Перганського лісництва у гасінні окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучено 201 людина та 39 одиниць техніки, в тому числі від ДСНС 61 людина особового складу та 14 одиниць техніки, з них 3 літаки АН-32П, якими 28 квітня здійснено 8 скидів - 64 т води.

Нагадаємо, на Житомирщині спалахнула нова лісова пожежа на території заповідника.