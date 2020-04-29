В Чернобыльской зоне и в Житомирской области продолжают тушить остатки пожаров

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения и в Житомирской области локализованы, но появился новый очаг пожара в Олевском районе на территории Полесского природного заповедника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По состоянию на 7:00 29 апреля подразделениями ДСНС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем. Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ДСНС и дополнительно 3 шляхопрокладачи Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 1 тыс. 30 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 590 человек и 150 единиц техники, из них от ДСНС 487 человек личного состава и 110 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которому 28 апреля человеком осуществлен 52 сбросы - 104 т воды (с начала работ осуществлено 2 тыс. 312 сбросов - 5 тыс. 294 т воды).

В Житомирской области пожара в лесных массивах Овручского района также локализованы. По состоянию на 7:00 29 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 204 человека и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

Пожары в лесных массивах Белокоровицкий и Олевского лесных хозяйств локализованы. По состоянию на 7:00 29 апреля проводится тушение отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 92 человека и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 4 человека личного состава и 1 единица техники.

28 апреля в ГСЧС поступила информация, что в Олевском районе на территории Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская возникло возгорание сухой травы и лесного массива. По состоянию на 7:00 29 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Перганского лесничества в тушении отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 201 человек и 39 единиц техники, в том числе от ГСЧС 61 человек личного состава и 14 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П, которым 28 апреля осуществлено 8 сбросов - 64 т воды.

Напомним, в Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар на территории заповедника.

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