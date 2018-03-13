У Чорнобилі відкриють музей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Музей чорнобильської катастрофи в межах території зони відчуження "Зірка Полин" відкриється для відвідувачів 15 березня у Чорнобилі. Про це УНН повідомили у прес-службі Державне агентство України з управління зоною відчуження.
"Зона відчуження щороку привертає увагу все більшої кількості людей. Для нас важливо забезпечити комфортне та безпечне перебування відвідувачів на цій території та надати їм якомога повнішу інформацію про Чорнобильську аварію та її наслідки. У цьому музеї відвідувачі зможуть на власні очі побачити, як зона відчуження перетворювалась на "територію змін", - сказав про відкриття музею голова агентства Віталій Петрук.
Автори музею діляться, що серед експонатів є і світлини, на яких можна прослідкувати історію перетворення зони відчуження з місця ядерної катастрофи на зону впровадження новітніх технологій та лабораторію під відкритим небом. Також на території музею постійно демонструватимуть унікальні кадри з найбільш популярних для відвідування місць: Чорнобиля та Прип’яті, градирень та об’єкта "Дуга".
Як передавав УНН, 22 лютого керівник Центру організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Андрій Наумов заявив про плани впровадити електронні перепустки для всіх відвідувачів зони відчуження, створити готель та нові екскурсійні маршрути.