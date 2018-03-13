В Чернобыле откроют музей

"Зона отчуждения ежегодно привлекает внимание все большего количества людей. Для нас важно обеспечить комфортное и безопасное пребывание посетителей на этой территории и предоставить им как можно более полную информацию о Чернобыльской аварии и ее последствиях. В этом музее посетители смогут воочию увидеть, как зона отчуждения превращалась на "территорию изменений", - сказал об открытии музея глава агентства Виталий Петрук.

Авторы музея делятся, что среди экспонатов есть и фотографии, на которых можно проследить историю превращения зоны отчуждения с места ядерной катастрофы в зону внедрения новейших технологий и лабораторию под открытым небом. Также на территории музея постоянно будут демонстрировать уникальные кадры из самых популярных для посещения мест: Чернобыля и Припяти, градирен и объекта "Дуга".

Как сообщал УНН, 22 февраля руководитель Центра организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения Андрей Наумов заявил о планах внедрить электронные пропуска для всех посетителей зоны отчуждения, создать отель и новые экскурсионные маршруты.