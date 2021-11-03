У Чилі невідомі підпалили потяг на тлі конфлікту між державою та корінним населенням
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Ла Арауканії на півдні Чилі вантажний потяг зійшов з рейок і був підпалений невідомими особами. В результаті нападу було призупинено рух поїздів з міст Вікторія і Темуко. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Група невідомих завдала шкоди шпалам залізниці неподалік від міста Вікторія, в результаті чого кілька вагонів зійшли з рейок. Після чого поїзд був підпалений. У ньому знаходилася целюлоза, використовувана для виготовлення паперу. Її перевозили з Вальдівії в провінцію Консепсьйон.
Повідомляється, що напад стався на тлі напруженості між державою і місцевою групою корінного населення мапуче — найбільшою чилійською етнічною групою.
Віктор Манолі, делегат президента в цьому районі, сказав, що “це замах на людське життя, тому що він міг бути спрямованим проти пасажирського поїзда, що курсує між Темуко і Вікторією”, і “те, що ми переживаємо сьогодні, — це терористичні акти”.
Чиновник сказав, що досі ніхто не взяв на себе відповідальність за вчинене.
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