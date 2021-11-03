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В Чили неизвестные подожгли поезд на фоне конфликта между государством и коренным населением

Киев • УНН

 • 22658 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Ла Араукании на юге Чили грузовой поезд сошел с рельсов и был подожжен неизвестными лицами. В результате нападения было приостановлено движение поездов из городов Виктория и Темуко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В Чили неизвестные подожгли поезд на фоне конфликта между государством и коренным населением

Детали

Группа неизвестных нанесла ущерб шпалам железной дороге неподалеку от города Виктория, в результате чего несколько вагонов сошли с рельсов. После чего поезд был подожжен. В нем находилась целлюлоза, используемая для изготовления бумаги. Ее перевозили из Вальдивии в провинцию Консепсьон.

Сообщается, что нападение произошло на фоне напряженности между государством и местной группой коренного населения мапуче — крупнейшей чилийской этнической группой.

Виктор Маноли, делегат президента в этом районе, сказал, что “это покушение на человеческую жизнь, потому что оно могло быть направлено против пассажирского поезда, курсирующего между Темуко и Викторией”, и “то, что мы переживаем сегодня, — это террористические акты”. 

Чиновник сказал, что до сих пор никто не взял на себя ответственность за содеянное.

Напомним

В Чехии оборвалась кабина на канатной дороге, что ведет на гору Йештед. Погиб один человек.

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