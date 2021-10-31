У Чехії обірвалась кабіна канатної дороги, загинула людина

Деталі

Повідомляється, що у кабіні їхав лише водій, під час падіння він отримав травми, несумісні із життям. Відомо, що кабіна впала з висоти близько 30 метрів.

Натомість інша кабіна через аварію, на висоті 15 метрів повисла на тросах. З неї було евакуйовано 13 пасажирів та водій. Ніхто не постраждав.

Причина аварії наразі не відома. Це перший подібний випадок за більш як 80-річну історію канатної дороги.

Додамо

Канатна дорога на Єштед є популярною туристичною пам'яткою. Вона належить Чеській залізниці. Минулого року на вершину піднялося 211 тисяч осіб. Два роки тому було проведено реконструкцію електрообладнання, ремонт був пов'язаний із заміною приводного та охоронного обладнання.

Минулого року канатна дорога не працювала більше 100 днів через заходи щодо коронавірусу, а причиною перерви стали технічні проблеми. Через технічні проблеми канатна дорога ще стояла у вересні цього року.

Нагадаємо

Обрив канатної дороги в Італії забрав життя щонайменше 9 людей.