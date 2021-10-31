В Чехии оборвалась кабина канатной дороги, погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Чехии оборвалась кабина на канатной дороге, ведущей на гору Йештед. Погиб один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Novinky.
Детали
Сообщается, что в кабине ехал только водитель, при падении он получил травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что кабина упала с высоты около 30 метров.
Другая кабина из-за аварии, на высоте 15 метров, повисла на тросах. Из нее было эвакуировано 13 пассажиров и водитель. Никто не пострадал.
Причина аварии пока не известна. Это первый подобный случай за более чем 80-летнюю историю канатной дороги.
Добавим
Канатная дорога на Ештед является популярной туристической достопримечательностью. Она принадлежит Чешской железной дороге. В прошлом году на вершину поднялось 211 тысяч человек. Два года назад была проведена реконструкция электрооборудования, ремонт был связан с заменой приводного и охранного оборудования.
В прошлом году канатная дорога не работала более 100 дней из-за мер по коронавирусу, а причиной перерыва стали технические проблемы. Из-за технических проблем канатная дорога еще стояла в сентябре этого года.
Напомним
Обрыв канатной дороги в Италии унес жизни не менее 9 человек.