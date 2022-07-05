У червні Україна повернула 44 дитини, яких незаконно вивезли окупанти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У червні Україна повернула 44 дитини, яких російські загарбники незаконно вивезли до рф та на тимчасово окуповані території. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції, інформує УНН.
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"Минулого місяця за сприяння Міністерства з питань реінтеграції було повернуто 44 дитини, яких окупанти незаконно вивезли на ТОТ та до рф", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, більшість із повернутих - діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування.
Мінреінтеграції розробило спеціальний алгоритм дій, якщо стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на ТОТ або до рф.
Крім того, уряд розробляє зміни до механізму усиновлення дітей під час воєнного стану.
Нагадаємо
29 червня ГУР повідомило, що в межах масштабного обміну з російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі".
Додому повернулися бійці: Національної гвардії – 59; Військово-морських сил – 30; Збройних сил України – 28; Державної прикордонної служби України – 17; Територіальної оборони – 9; Національної поліції України – 1.