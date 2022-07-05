В июне Украина вернула 44 ребенка, которых незаконно вывезли оккупанты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В июне Украина вернула 44 ребенка, которых российские захватчики незаконно вывезли в рф и на временно оккупированные территории. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции, информирует УНН.
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"В прошлом месяце при содействии Министерства по вопросам реинтеграции было возвращено 44 ребенка, которых оккупанты незаконно вывезли на ТОТ и в рф", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, большинство из возвращенных – дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.
Минреинтеграции разработало специальный алгоритм действий, если стало известно о незаконном перемещении ребенка-сироты на ТОТ или в рф.
Кроме того, правительство разрабатывает изменения механизма усыновления детей во время военного положения.
Напомним
29 июня ГУР сообщило, что в рамках масштабного обмена с российского плена освободили 144 украинских военных, среди них 95 защитников "Азовстали".
Домой вернулись бойцы: Национальной гвардии – 59; Военно-морских сил – 30; Вооруженных сил Украины – 28; Государственной пограничной службы Украины – 17; Территориальной обороны – 9; Национальной полиции Украины – 1.