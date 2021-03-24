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У Чернівцях закривають на карантин найбільший у регіоні ринок

У Чернівцях закривають на карантин найбільший у регіоні ринок

Київ • УНН

 • 23472 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Чернівцях від 24 березня закривають на карантин найбільший у регіоні “Калинівський ринок”. Про це пише УНН з посиланням на міського голову Чернівців Романа Клічука.

Цитата

“Сьогодні ми закрили Калинівський ринок (крім продовольчого сектору). Так, це непопулярне рішення. Перш ніж його прийняти, ми ґрунтовно вивчили юридичні підстави. Коли робота ринків змішаного типу не підпадала під дію постанови Кабміну, якою були встановлені карантинні обмеження в „червоній“ зоні, ми, звичайно, підтримали підприємців і прийняли рішення про те, що наша Калинка може працювати. Теперішня ситуація зовсім інша: наразі є пряма заборона на роботу ринків змішаного типу”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Міський голова Чернівців наголосив, що ситуація з епідемією коронавірусної хвороби у місті дуже серйозна.

“Будь ласка, не нехтуйте попередженнями лікарів! Дотримуйтесь дистанції, використовуйте засоби індивідуального захисту. В жодному разі не відвідуйте незаконні „підпільні“ вечірки. Це не просто безвідповідально, це злочинно по відношенню, перш за все, до наших лікарів, які щоденно рятують життя”, — підсумував Роман Клічук.

Додамо

Станом на 23 березня у Чернівецькій області зафіксували 66 518 випадків інфікування COVID-19. Із них 48 566 пацієнтів одужали, 1262 людини померли.

Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл на карантинні зони: на “червоному” рівні перебувають дев’ять регіонів. Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька області.

Довідково

“Калинівський ринок” входить до четвірки найбільших ринків України і залишається у власності міської громади Чернівців. На сьогодні на семи торгових секторах ринку облаштовано майже 10 тисяч торговельних об’єктів в яких працює близько 20 тисяч підприємців. Він займає площу понад 35 га.

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