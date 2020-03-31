У Чернівцях п’яний водій збив на смерть жінку, а потім спалив своє авто

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Чернівцях п’яний водій збив на смерть жінку та тікаючи з місця ДТП, скоїв ще одну автопригоду, після чого підпалив своє авто. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.