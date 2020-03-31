У Чернівцях п’яний водій збив на смерть жінку, а потім спалив своє авто
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Чернівцях п’яний водій збив на смерть жінку та тікаючи з місця ДТП, скоїв ще одну автопригоду, після чого підпалив своє авто. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.
Так, сьогодні вранці, 31 березня, по вулиці Галицький Шлях у Чернівцях сталася аварія, в результаті якої загинула 28-річна жителька Кіцманщини.
"Як з’ясували правоохоронці, 36-річний водій автомобіля Daewoo Lanos скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переході. В результаті отриманих травм потерпіла загинула на місці аварії. Порушник не зупинився, щоб надати домедичну допомогу жінці та не викликав швидку",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що намагаючись втекти з місця злочину, чоловік допустив зіткнення з легковиком Аudi, припаркованим на узбіччі.
"Потім кермувальник підпалив свій транспортний засіб неподалік місця аварії та переховувався вдома. Однак патрульні поліцейські швидко розшукали його", - зазначається в повідомленні.
Також за результатами медичного огляду на стан сп’яніння встановлено, що вміст алкоголю в крові порушника майже в 10 разів перевищує допустиму норму.
"За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу",-йдеться в повідомленні.
Окрім того, наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Києві судитимуть прикордонника, який збив 12-річну дитину.