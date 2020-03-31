В Черновцах пьяный водитель сбил насмерть женщину, а затем сжег свой автомобиль

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Черновцах пьяный водитель сбил насмерть женщину и убегая с места ДТП, совершил еще одно автопроисшествие, после чего поджег свой автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.