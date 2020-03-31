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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82450 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98793 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101987 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101295 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109159 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97413 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104319 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131347 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130403 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Черновцах пьяный водитель сбил насмерть женщину, а затем сжег свой автомобиль

В Черновцах пьяный водитель сбил насмерть женщину, а затем сжег свой автомобиль

Киев  •  УНН

 • 13710 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Черновцах пьяный водитель сбил насмерть женщину и убегая с места ДТП, совершил еще одно автопроисшествие, после чего поджег свой автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Так, сегодня утром, 31 марта, на улице Галицкий Путь в Черновцах произошла авария, в результате которой погибла 28-летняя жительница Кицманского района.

"Как выяснили правоохранители, 36-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате полученных травм потерпевшая погибла на месте аварии. Нарушитель не остановился, чтобы оказать домедицинскую помощь женщине и не вызывал скорую" , - говорится в сообщении.

Сообщается, пытаясь скрыться с места преступления, мужчина допустил столкновение с автомобилем Аudi, припаркованным на обочине.

"Потом водитель поджег свое транспортное средство неподалеку от места аварии и скрывался дома. Однако патрульные полицейские быстро разыскали его", - отмечается в сообщении.

Также по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения установлено, что содержание алкоголя в крови нарушителя почти в 10 раз превышает допустимую норму.

"По факту ДТП следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Киеве будут судить пограничника, который сбил 12-летнего ребенка.

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