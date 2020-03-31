В Черновцах пьяный водитель сбил насмерть женщину, а затем сжег свой автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Черновцах пьяный водитель сбил насмерть женщину и убегая с места ДТП, совершил еще одно автопроисшествие, после чего поджег свой автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.
Так, сегодня утром, 31 марта, на улице Галицкий Путь в Черновцах произошла авария, в результате которой погибла 28-летняя жительница Кицманского района.
"Как выяснили правоохранители, 36-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате полученных травм потерпевшая погибла на месте аварии. Нарушитель не остановился, чтобы оказать домедицинскую помощь женщине и не вызывал скорую" , - говорится в сообщении.
Сообщается, пытаясь скрыться с места преступления, мужчина допустил столкновение с автомобилем Аudi, припаркованным на обочине.
"Потом водитель поджег свое транспортное средство неподалеку от места аварии и скрывался дома. Однако патрульные полицейские быстро разыскали его", - отмечается в сообщении.
Также по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения установлено, что содержание алкоголя в крови нарушителя почти в 10 раз превышает допустимую норму.
"По факту ДТП следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.
Кроме того, сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Киеве будут судить пограничника, который сбил 12-летнего ребенка.