У Чернівцях анонім "замінував" майже 100 споруд
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Чернівцях правоохоронці перевіряють інформацію про замінування майже ста споруд. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполції у Чернівецькій області.
Так, 20 серпня приблизно о 9:00 до поліції надійшло повідомлення з обласного управління ДСНС про те, що на їхню електронну адресу надійшов лист про замінування майже сотні споруд у Чернівцях.
Зокрема, анонім повідомив, що в період із 11:00 до 12:00 вибухнуть бомби у всіх дитячих садочках, банках і кафе на території міста.
До зазначених об’єктів направлено наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехнічну та кінологічну служби.
Наразі правоохоронці здійснюють евакуацію громадян із будівель і перевіряють приміщення та прилеглі території на наявність підозрілих і вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, у місті Дрогобич на Львівщині анонім повідомив про загрозу вибуху на залізничній станції.