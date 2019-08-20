В Черновцах аноним "заминировал" почти 100 сооружений
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Черновцах правоохранители проверяют информацию о заминировании почти ста сооружений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполции в Черновицкой области.
Так, 20 августа примерно в 9:00 в полицию поступило сообщение из областного управления ГСЧС о том, что на их электронный адрес пришло письмо о заминировании почти сотни сооружений в Черновцах.
В частности, аноним сообщил, что в период с 11:00 до 12:00 взорвутся бомбы во всех детских садах, банках и кафе на территории города.
На указанные объекты направлены наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехническую и кинологическую службы.
Сейчас правоохранители проводят эвакуацию граждан из зданий и проверяют помещения и прилегающие территории на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов.
Напомним, в городе Дрогобыч Львовской области аноним сообщил об угрозе взрыва на железнодорожной станции.