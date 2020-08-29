У Чернівецькій області вже понад 10 тис. інфікованих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Чернівецькій області протягом суботи зафіксували 148 випадків інфікування COVID-19. Всього в області вже понад 10 тисяч хворих інфекцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
За останню добу — було зафіксовано 148 випадків хвороби, 10 145 загалом. 31 особа — одужали за останню добу, 6 192 з початку епідемії. Чернівецький обласний центр дослідив 1034 зразки за добу.
Більше подробиць голова ОДА не навів.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 116 978 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 492 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.