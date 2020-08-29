В Черновицкой области уже более 10 тыс. инфицированных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Черновицкой области в течение субботы зафиксировали 148 случаев инфицирования COVID-19. Всего в области уже более 10 тыс. больных инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.
За последние сутки — было зафиксировано 148 случаев болезни, 10 145 в целом. 31 человек — выздоровел за последние сутки, 6192 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 1034 образцов в сутки.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 116 978 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2492 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.