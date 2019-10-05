У Чернівецькій області чоловік розчавив екскаватором свого напарника
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Внаслідок наїзду екскаватора загинув житель району у Чернівецькій області. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. За фактом автопригоди зі смертельними наслідками слідчі Кельменецького відділу поліції розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області, передає УНН.
“Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим сталася сьогодні, 5-го жовтня, на березі річки Дністер у селі Вороновиця. Для з’ясування обставин аварії на місце пригоди виїхало керівництво Кельменецького відділу поліції, слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці встановили, що під час чистки берега Дністра 62-річний водій екскаватора здійснив наїзд на свого 45-річного напарника, який у цей час перевіряв справність вузлів та агрегатів. Від отриманих травм, які є несумісними з життям, потерпілий помер на місці.
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Відомості про дорожньо-транспортну пригоду слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування, вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб.
Нагадаємо, водію вантажівки у Києві розчавило голову причепом.