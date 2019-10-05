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В Черновицкой области мужчина раздавил экскаватором своего напарника

Киев • УНН

 • 18750 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В результате наезда экскаватора погиб житель района в Черновицкой области. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту ДТП со смертельным исходом следователи Кельменецкого отдела полиции начали уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.

В Черновицкой области мужчина раздавил экскаватором своего напарника

“Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло сегодня, 5 октября, на берегу реки Днестр в селе Вороновица. Для выяснения обстоятельств аварии на место происшествия выехало руководство Кельменецкого отдела полиции, следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили, что во время чистки берега Днестра 62-летний водитель экскаватора совершил наезд на своего 45-летнего партнера, который в это время проверял исправность узлов и агрегатов. От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте.

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Сведения о дорожно-транспортном происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство.

Напомним, водителю грузовика в Киеве раздавило голову прицепом.

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