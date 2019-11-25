У Чернівецькій області чоловік переїхав свого односельчанина, що лежав посеред дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Чернівецькій області водій допустив наїзд на жителя району та втік з місця автопригоди. Внаслідок ДТП потерпілий загинув на місці події. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.
“До поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Селятин Путильського району на проїздній частині лежить тіло невідомого чоловіка. Виїздом на місце події слідчо-оперативна група Путильського відділення поліції встановила, що невідомий автомобіль допустив наїзд на 43-річного місцевого жителя”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що місце події було оглянуто та вилучено уламки скла від фар транспортного засобу. Також були здійснені подворовий обхід і відпрацювання території населених пунктів поблизу місця вчинення ДТП.
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“Під час проведення першочергових слідчих дій по гарячих слідах поліцейські розшукали транспортний засіб, який причетний до аварії. Правопорушником виявився водій автомоблія „Opel Corsa“, 21-річний місцевий мешканець, який на відрізку дороги Шепіт-Сергії в умовах обмеженої видимості допустив наїзд на свого односельчанина, котрий лежав на проїзній частині. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події”, — повідомили у поліції.
За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання-позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Додається, що наразі призначено судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, у Києві за вихідні сталося майже 180 ДТП.