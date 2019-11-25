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В Черновицкой области мужчина переехал своего односельчанина, лежавшего посреди дороги

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Черновицкой области водитель допустил наезд на жителя района и скрылся с места ДТП. В результате ДТП пострадавший погиб на месте происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

“В полицию поступило сообщение о том, что в селе Селятино Путильского района проезжей части лежит тело неизвестного мужчины. Выездом на место происшествия следственно-оперативная группа Путильского отделения полиции установила, что неизвестный автомобиль совершил наезд на 43-летнего местного жителя”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что место происшествия было осмотрено и изъято осколки стекла от фар транспортного средства. Также были осуществлены подворовой обход и отработки территории населенных пунктов вблизи места совершения ДТП.

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“Во время проведения первоочередных следственных действий по горячим следам полицейские разыскали транспортное средство, причастное к аварии. Правонарушителем оказался водитель автомоблия „Opel Corsa“, 21-летний местный житель, который на отрезке дороги Шепот-Сергее в условиях ограниченной видимости допустил наезд на своего односельчанина, который лежал на проезжей части. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия”, — сообщили в полиции.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание-лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Добавляется, что сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в Киеве за выходные произошло почти 180 ДТП.

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