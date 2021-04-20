У черкаській гімназії під час занять школяр отримав кулю в голову

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За словами Назарок, медики, прибувши, виявили, що школяр перебуває в критичному стані без свідомості, з порушенням дихання та кровотечою з голови. Після стабілізації стану, підлітка, в супроводі поліції, медики доправили до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні.

За попередньою інформацією, в лікувальному закладі у нього настала зупинка дихання і його перевели на штучну вентиляцію легень. Зараз він знаходиться у вкрай важкому стані.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що тренера, на занятті у якого це все відбудось, уже відсторонено від виконання обов‘язків. Тривають слідчі дії.

Департаментом освіти та гуманітарної політики із завтрашнього дня будуть проведені перевірки усіх приміщень тирів, у яких відбуваються заняття зі стрільби.

Нагадаємо

У школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталась стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина.