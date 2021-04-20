В черкасской гимназии во время занятий школьник получил пулю в голову
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В тире Черкасской городской гимназии № 9 во время занятия по пулевой стрельбе ранили в голову 14-летнего школьника. Об этом пишет пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок в Facebook, пишет УНН.
Детали
По словам Назарок, медики, прибывшие обнаружили, что школьник находится в критическом состоянии без сознания, с нарушением дыхания и кровотечением из головы. После стабилизации состояния, подростка, в сопровождении полиции, медики доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы.
По предварительной информации, в лечебном учреждении у него наступила остановка дыхания и его перевели на искусственную вентиляцию легких. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.
Заместитель городского головы Анастасия Чубина сообщила, что тренера, на занятии у которого это все видбудось, уже отстранен от исполнения обязанностей. Продолжаются следственные действия.
Департаментом образования и гуманитарной политики с завтрашнего дня будут проведены проверки всех помещений тиров, в которых проходят занятия по стрельбе.
Напомним
В школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США, произошла стрельба. В результате инцидента погибла один человек.