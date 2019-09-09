У Черкасах випадково знайшли церковні книги, яким близько 400 років

Вона розповіла, що чоловік проводив земельні роботи на ділянці, яку нещодавно купив із домом, і розкопав ящик. Чотири книги були загорнуті у цупку тканину типу шинелі. Тож хазяїн ділянки приніс цей ящик до музею. Працівники були дуже здивовані, адже там були книги 17 та 18 століття, написані старослов’янською мовою (переклади з грецької). Одна з книг – Псалтир, книга була оформлена як церковна.

"(У ящику було - ред.) ще три незвичайні книги. Одна з трьох книг – теж Псалтир, але вона зроблена трохи по-іншому, бо він переписаний з іншого Псалтиря. Книга була написана в 4 літо сходження на престол митрополита чи єпископа Йосипа Московського, дати не було, проте це речення було закодованим. Тож ми порахували, коли був цей єпископ Йосип – 1642 рік. Плюс-мінус 4 роки. Тож, приблизно 1646 рік – це дата однієї з книжок. Ще дві книги дописані, ніби настановлення на життя старовірів: як треба себе вести в яких ситуаціях, як навчатися", - розповіла Григоренко.

З її слів, книги лежали у землі не увесь час (не з 17 століття), адже серед сторінок книг були знайдені різні закладки, зроблені з підручних матеріалів. Одна закладка – календар за 1922 рік, а інша – розклад чергування медсестри у 1917 році. Був і список тяжкохворих у хірургічній лікарні (у Черкасах був військових госпіталь у часи Першої світової війни), а також частинка газети "Медицинский работник" 1956 року та учнівського зошиту за 1950 рік. Тож, за словами Григоренко, книгами певний час володів медик.

Також заступник директора зазначила, що книги в поганому стані. Вірогідно, з її слів, вони пролежали під землею більше 50 років. Є припущення, що книги сховали старообрядці у 60-х роках, коли у Черкасах підірвали церкву.

На запитання про стан книг, заступник директора музею відповіла:

"Дуже поганий, але для музею це гарна річ – 17 століття, уявіть собі, кожен день такого не знаходиш. Ми хочемо їх спочатку почистити: це мають зробити спеціалісти, аби не нашкодити. А потім треба знайти кошти на реставрацію... Книги дуже брудні, шкіряні обкладинки зіпсовані та пошкоджені".

Нагадаємо, росіянин намагався вивезти з України старовинні книги.