В Черкассах случайно нашли церковные книги, которым около 400 лет

Она рассказала, что мужчина проводил земляные работы на участке, который недавно купил с домом, и раскопал ящик. Четыре книги были завернуты в плотную ткань типа шинели. Поэтому хозяин участка принес этот ящик в музей. Работники были очень удивлены, ведь там были книги 17 и 18 века, написанные на старославянском языке (переводы с греческого). Одна из книг - Псалтирь, книга была оформлена как церковная.

"(В ящике были - ред.) еще три необычных книги. Одна из трех книг - тоже Псалтирь, но он сделан немного по-другому, потому что он переписан с другого Псалтиря. Книга была написана в 4 лето восшествия на престол митрополита или епископа Иосифа Московского, даты не было, однако это предложение было закодировано. Поэтому мы посчитали, когда был этот епископ Иосиф - 1642 год. Плюс-минус 4 года. Поэтому, примерно 1646 год - это дата одной из книг. Еще две книги дописаны, будто установки на жизнь староверов: как нужно себя вести в ситуациях, как учиться", - рассказала Григоренко.

По ее словам, книги лежали в земле не все время (не с 17 века), ведь среди страниц книг были найдены различные закладки, сделанные из подручных материалов. Одна закладка - календарь с 1922, а другая - расписание дежурства медсестры в 1917 году. Был и список тяжелобольных в хирургической больнице (в Черкассах был военных госпиталь во времена Первой мировой войны), а также частица газеты "Медицинский работник" 1956 года и ученической тетради за 1950 год. Поэтому, по словам Григоренко, книгами определенное время владел медик.

Также заместитель директора отметила, что книги в плохом состоянии. Вероятно, по ее словам, они пролежали под землей более 50 лет. Есть предположение, что книги спрятали старообрядцы в 60-х годах, когда в Черкассах взорвали церковь.

На вопрос о состоянии книг, заместитель директора музея ответила:

"Очень плохое, но для музея это хорошая вещь – 17 век, представьте себе, каждый день такого не находишь. Мы хотим их сначала почистить: это должны сделать специалисты, чтобы не навредить. А потом надо найти средства на реставрацию... Книги очень грязные, кожаные обложки испорчены и повреждены".

Напомним, россиянин пытался вывезти из Украины старинные книги.