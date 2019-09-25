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У Черкасах в ДТП постраждали дві вагітні жінки та дитина

У Черкасах в ДТП постраждали дві вагітні жінки та дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Черкасах внаслідок ДТП за участі двох автомобілів було госпіталізовано двох вагітних жінок та 5-річного хлопчика. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Черкаської області.

"Вчора ввечері сталася ДТП на перехресті вулиць Смілянської та Благовісної. За попередньою інформацією, водій автомобіля Chevrolet проїхав на жовтий миготливий сигнал світлофору, а по головній дорозі у цей час рухався автомобіль Volkswagen Passat. У результаті сталося зіткнення, постраждало троє осіб – це дві вагітні жінки та 5-річний хлопчик. Їх було госпіталізовано до третьої міської лікарні", - сказали в пресслужбі.

Також, наразі відомо, що одну жінку із дитиною після огляду лікарями вже відпустили додому. Інша жінка потрапила до перинатального центру.

Нагадаємо, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Дніпрі, постраждали, за попередньою інформацією, 11 осіб.

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